KoopKracht: alles over geld en besparen

AMSTERDAM - De nieuwste aflevering van KoopKracht gaat volledig over geld.

Neem je energieleverancier en verzekeraar eens onder de loep

Op energiekosten en verzekeringen kun je al snel honderden euro’s besparen. Esmeralda uit Amsterdam-Noord bespaart elke maand tientallen euro’s door geregeld van energieleverancier en verzekeraar te wisselen.

'Laat je niet uitmelken'

Aan het af- of oversluiten van een hypotheek zitten allerlei haken en ogen. Hoe kun jij zorgen dat je niet teveel voor je hypotheek betaalt? En is het mogelijk om mínder te gaan betalen?

De prijzen van een autoverzekering verschillen per stad, per straat en soms zelf per huis

Wist je dat er een groot verschil zit in wat je per regio betaalt voor je autoverzekering? Inwoners van grote steden, zoals Amsterdam en Rotterdam, betalen twee keer zoveel voor hun autoverzekering dan inwoners van kleinere steden en dorpen buiten de Randstad, bleek uit onderzoek van de Consumentenbond. Hoe zit dat precies?

Koopkracht wordt gemaakt in samenwerking met de Consumentenbond en is elke twee weken te zien om 18.19 uur op NH. Aflevering gemist? Kijk hem hier terug.