Speelpark begint eigen politieke partij: 'Behoud Speelpark Oud Valkeveen' Foto: NH Nieuws

NAARDEN - Onder het motto 'Nieuwe politiek nodig in de gemeente Gooise Meren' is speelpark Oud Valkeveen een politieke partij begonnen dat gaat meedoen bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. De partij is omgedoopt tot 'Behoud Speelpark Oud Valkeveen' (BSOV).

Reden voor de oprichting van de partij is de vermakelijkhedenretributie die door de gemeente Gooise Meren ingevoerd zou worden. Hierdoor zouden de entreeprijzen met 80 cent stijden. Een ticket voor het park zou dan meer dan tien euro kosten. "De gemeente probeert hiermee een gat van twee ton in de begroting te dichten, zonder daar iets voor terug te doen. Principieel wil ik hier niet in meegaan. We zijn altijd een maatschappelijke instelling geweest. Ik ga de prijzen niet verhogen", vertelde eigenaar van het park Michael van de Kuit eerder aan NH Nieuws. Lees ook: Speelpark Oud Valkeveen stopt met verkoop tickets: sluiting dreigt Van de Kuit vindt dat discussie en beleid anders gevoerd moeten gaan worden. De partij heeft een duidelijk doel: "Opkomen voor de belangen en het welzijn van de bewoners, bedrijven en andere instellingen binnen de gemeente Gooise Meren, het voeren van een consistent en transparant beleid en het in stand houden van (cultureel) erfgoed binnen de gemeente Gooise Meren."