Trampolinepark in kerk komt er echt Foto: NH

HILVERSUM - De Clemenskerk in Hilversum wordt omgetoverd tot een trampolinepark. De buurt had hier tegen bezwaar gemaakt, maar die bezwaren zijn ongegrond verklaard. Dat betekent dat kinderen binnenkort in de kerk kunnen springen.

De buurt reageert teleurgesteld op de uitslag van de bezwarencommissie. "Het is een domper", zo laten de bewoners weten. Zij zijn bang voor overlast in de nu al drukke buurt. "Er komt hier in een heel smal straatje een hele hoop verkeer bij, terwijl hier op de Bosdrift al een hele hoop verkeer rijdt. Mensen gaan op zoek naar parkeerplaatsen in de buurt. Dat gaat dus vrij snel vastlopen", vertelde buurtbewoner Daan van Alkemade eerder aan NH Nieuws. Daarnaast zijn ze bang voor geluidsoverlast. "Het gaat waarschijnlijk dwars door het glas-in-lood heen, dus we krijgen waarschijnlijk continu een dreun." Lees ook: Heet Hangijzer: Buurt staat niet te springen om trampolinepark in kerk De Clemenskerk in Hilversum is sinds 1996 niet meer in gebruik als kerk en toe aan een nieuwe bestemming. Saskia de Wit is initiatiefnemer van het trampolinepark en is 'super blij' dat haar trampolinepark er komt. "Het streven is om tussen het voorjaar en de zomer open te gaan", aldus Saskia. Er komen verschillende trampolines waar kinderen en jongeren zich kunnen uitleven. En ze zegt er alles aan doen om te waarborgen dat de buurt leefbaar blijft.