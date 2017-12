Metalen buis doorboort auto, bestuurder met kerstengel op schouder slechts lichtgewond

AMSTERDAM - Een bizar ongeluk op het Rokin in Amsterdam vannacht. Daar reed een 20-jarige man uit het Gelderse Wijchen tegen een metalen buis die dient als wegafscheiding. Zijn auto werd doorboord en de buis miste de man op een haar na.

Dat valt te lezen in een politiebericht over het ongeluk dat kort na 04.00 uur plaatsvond. De automobilist was even daarvoor al opgevallen wegens zijn rijgedrag, aldus de politie. Hij reed door rood bij het Waterlooplein, negeerde vervolgens een stopteken van de politie en reed daarna met hogere snelheid door zodat hij uit het zicht van agenten verdween.

Even later zagen de agenten zijn gecrashte auto op het Rokin. Hij is lichtgewond naar het ziekenhuis. gebracht.

De politie vermoedt dat hij onder invloed van alcohol achter het stuur zat. Zijn rijbewijs is ingenomen.