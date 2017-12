Hudson's Bay kiest voor goedkopere merken

NOORD-HOLLAND - De warenhuisketen Hudson's Bay wil af van het dure imago en gaat goedkopere merken voeren. Dat zegt directeur Edo Beukema van de Canadese keten tegen het FD.

"Klanten vinden de prijzen aan de hoge kant. We missen merken met lagere aanvangsprijzen. Dat is een van de dingen die we vanaf januari gaan veranderen."

Lees ook: Warenhuizen Hudson's Bay Haarlem en Amstelveen in 2018 open

Hudson's Bay benadrukt dat het niet van plan is te stoppen in Nederland. Ook gaat het bedrijf niet op de schop in Nederland.

Lees ook: Definitief: Hudson's Bay betrekt V&D-pand Haarlem