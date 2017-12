In 2017 stonden we ongeveer even vaak in de file als vorig jaar

LIJNDEN - De filedruk is dit jaar nagenoeg hetzelfde gebleven ten opzichte van 2016. Dat blijkt uit de voorlopige filecijfers van de VerkeersInformatieDienst (VID) over 2017.

Daarmee komt er een einde aan de groei van de filedruk van de afgelopen jaren. Het verkeer lijkt zich vooral aan te passen aan de files en gaat meer gespreid de weg op, zo verklaart de VID. Filedruk, ook wel filezwaarte genoemd, is het aantal minuten dat er een specifieke file met een bepaalde lengte heeft gestaan.

Wel zijn er forse verschuivingen te zien in de wegen waar files staan. Wegen waar knelpunten zijn aangepakt, zoals de A1 bij Diemen, laten een grote daling zien van de filedruk. Ook de verbreding van de A12 bij Oosterbeek heeft een positief effect. Opvallendste nieuwkomer is de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam (de nieuwe A4 Midden-Delfland). Uit het niets is dat stuk snelweg in de filetop beland.

Forenzen tussen Hoek van Holland en Gouda op de A20 ervaren de hoogste filedruk, gevolgd door automobilisten op de A4 tussen Amsterdam en Den Haag.