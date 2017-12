Woning onbewoonbaar na uitslaande brand

Deel dit artikel:











BEVERWIJK - In een woning aan de Soetemanstraat in Beverwijk heeft afgelopen nacht een behoorlijke brand gewoed die veel schade aanrichtte. De woning is voorlopig onbewoonbaar.

De brand werd rond 01.00 uur ontdekt, waarna de brandweer met spoed op weg ging. Bij aankomst sloegen de vlammen al uit de achterkant van de woning. Ook aan de voorkant was veel rookontwikkeling te zien. Volgens getuigen had de bewoonster zichzelf al in veiligheid kunnen brengen. Voor zover bekend raakte ze ook niet gewond. Omliggende woningen werden ontruimd, maar die mensen mochten toen de brand geblust was hun huis weer in. De bewoonster moet voorlopig ergens anders onderdak zoeken. Het is nog niet bekend hoe de brand is ontstaan.