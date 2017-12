Slootdorpse camping geopend tijdens donkere winterdagen: "Alles is gewoon leuker"

SLOOTDORP - De meeste mensen moeten er niet eens aan denken: kamperen in hartje winter. De wind, de lage temperatuur en de lange avonden maken het er niet beter op om in een tent te bivakkeren, maar daar denken sommigen anders over. Camping Het Bos Roept in Slootdorp heeft nu namelijk zijn deuren geopend en vier Belgische vrienden zijn met hun tenten neergestreken.

"Ons seizoen begint in de winter. Als de caravans en campers van iedereen weer in de stalling staan, komen wij juist tevoorschijn", vertelt campinggast Peter. Samen met Annemie, Liesbeth en Johan verblijft hij sinds vanochtend op de camping.

Het viertal is dol op kamperen in de winter. "Je hoeft geen rekening te houden met andere mensen. Je kan wandelen, het is overal rustig, je kan wilde dieren spotten. Alles is simpelweg gewoon leuker."

Gidus is de eigenaar van de camping in Slootdorp. Ondanks dat zijn Vlaamse gasten op dit moment de enige zijn, merkt hij wel een toename. "Rond de kerst en zeker met oud en nieuw is er aanloop, best veel ook. Er zijn steeds meer mensen die buiten en in de natuur willen zijn. Ze zoeken de rust op."

'Hopen op sneeuw'

Rustig is het zeker, maar de kou is wel een uitdaging. Alhoewel dat volgens Peter alles meevalt. "Warme kleren aan, veel bewegen en lekker bij een kampvuurtje zitten. En 's nachts natuurlijk lekker tegen elkaar aan kruipen", lacht hij. "Maar het valt nog mee met de kou. Stiekem hopen we dat er nog een laagje sneeuw gaat vallen!"