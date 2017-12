Deel dit artikel:











VIDEO: Grote vechtpartij bij kerstdiner in wegrestaurant: "Alles ging door de tent heen"

HOOFDDORP - De vechtpartij van gisteravond in hotel Van der Valk langs de A4 bij Hoofddorp is op video vastgelegd. Op de beelden is te zien en te horen dat er stoelen door de lucht vliegen en er lichte paniek uitbreekt bij andere gasten van het restaurant.

Een ooggetuige vertelt aan NH Nieuws dat hij rustig zat te eten toen het plotseling uit de hand liep. "Twee families zaten allebei aan een tafel, naast elkaar. De ene familie was dronken en die viel volgens mij de andere familie lastig. Dat liep op een gegeven moment uit op een handgemeen." Alles ging door de tent

Daarbij ging het er stevig aan toe, gaat hij verder. "Tafels, stoelen: alles werd heen en weer geflikkerd. Alles ging door de tent heen." Hij schat in dat het van beide families drie, vier mannen waren die met elkaar op de vuist gingen. "En die vrouwen maakten onderling ook weer bonje. Echt lullig ook, met kleine kinderen erbij." Lees ook: Kerstdiner bij wegrestaurant loopt uit op vechtpartij De beveiligers van het wegrestaurant zelf waren er volgens hem snel bij om de gemoederen tot bedaren te brengen. "Die herriemakers zijn toen de zaal uitgehaald. Tegen die tijd was er ook politie, twaalf auto's sterk volgens mij." "We zaten net klaar voor het toetje, het grand dessert. Daar kregen we dus ineens een gratis 'show' bij. Ik geloof dat Van der Valk daarna ook in één keer is leeggelopen."