Belgen kopen Noord-Hollandse bioscopen Foto: ANP

NOORD-HOLLAND - De Belgische bioscoopketen Kinepolis neemt het grootste deel van de Noord-Hollandse bioscoopuitbater NH Bioscopen over. Het gaat om bioscopen in Schagen en Hoofddorp en een nieuwe in Haarlem die nog moet worden gebouwd.

De bioscoop van NH op Texel valt niet onder de verkoop. Kinepolis geeft in totaal 27,5 miljoen euro uit aan de overname, inclusief de schulden. De bioscopen verruilen op 1 januari officieel van eigenaar. De Belgische keten is actief in zeven Europese landen en Canada. Kinepolis heeft nu al vijftien bioscopen in Nederland en opent volgend jaar een nieuwe bioscoop in Den Bosch.