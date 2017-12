Onderzoek naar rellen met Eritreeërs: "Mag niet gebeuren dat feest zo uit de hand loopt"

ZAANDAM - De gemeente Zaanstad gaat onderzoeken of er maatregelen moeten worden getroffen tegen zalencentrum Sade in Zaandam. Daar vonden vannacht rellen plaats toen een feest met een paar honderd Eritreeërs compleet uit de hand liep.

In een reactie op de ongeregeldheden bij het partycentrum aan de Mahoniehout, schrijft de gemeente dat 'het niet mag gebeuren dat een feest zo uit de hand loopt'. "De agressie en het geweld waar politiemensen vervolgens mee geconfronteerd zijn, is onacceptabel. Als gemeente nemen we dit hoog op", zo valt in de schriftelijke reactie te lezen.

Lees ook: Getuige van geweld en oproer in Zaandam: "Ik zie dit voor het eerst in m'n leven"

De gemeente zegt daarin verder dat Zaanstad grondig gaat onderzoeken wat er is gebeurd. "Dan kijken we uiteraard ook of dit consequenties heeft voor de organisatie en/of (de vergunning van) de zaaleigenaar."

Lees ook: Rellende Eritreeërs zetten Zaandam op z'n kop

Vergunning

Eerder op de dag liet de lokale Partij voor de Ouderen en Veiligheid (POV) al weten dat wat hen betreft de vergunning van Partycentrum Sade wordt ingetrokken. Harrie van der Laan van de POV vindt dat Sade onmiddellijk dicht moet.

Zijn partij pleitte hier afgelopen zomer al voor, nadat er meerdere geweldsvoorvallen in en rond het zalencentrum hadden plaatsgevonden. Toen werd dit voorstel in augustus door het Zaandamse college nog afgewezen.