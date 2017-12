Deel dit artikel:











Blokhuijsen plaatst zich voor OS op 5000 meter Foto: Pro Shots/Erik Pasman

ZUID-SCHARWOUDE - HEERENVEEN Jan Blokhuijsen heeft zich verzekerd van deelname aan de Olympische Spelen in Pyeongchang. De schaatser uit Zuid-Scharwoude deed dat door in 6.18,01 als derde te eindigden op de 5000 meter tijden het Olympische Kwalificatietoernooi in Heerenveen. Blokhuijsen was al aangewezen voor de ploegachtervolging.

De winst ging verrassend naar Bob de Vries. De 33-jarige Fries stuntte met zijn winnende tijd van 6.15,06, waarmee hij de gedoodverfde winnaar Sven Kramer voor bleef. Kramer finishte in 6.15,79. Voor marathonschaatser De Vries wordt het zijn eerste Olympische optreden. De grote verliezer was Jorrit Bergsma, die vierde werd in 6.20,04, die zich nu alleen nog op de 10.000 meter kan plaatsen voor de Olympisch Spelen. Koen Verweij reed ook de 5000 meter, maar deed dat alleen om zichzelf te prikkelen. Zijn 6,26,00 was de elfde tijd, maar de afstanden waarop de rijder uit Alkmaar wil uitkomen in Pyeongchang zijn de 1000 en 1500 meter, die later in de week op het programma staan. Ook is hij al aangwezen voor de mass start en is het de bedoeling dat hij met Kramer en Blokhuijsen de olympische titel gaat verdedigen op de ploegachtervolging.