Marlon uit Weesp voor kerst herenigd met familie van Sint-Maarten: "De orkaan was een monster"

WEESP - Het is een heel bijzondere kerst voor de familie Beauperthuy in Weesp: ze eten met elkaar. Je zou denken dat dat niks bijzonders is, maar dat is het wel. De familie komt namelijk van Sint-Maarten, het eiland dat begin september werd getroffen door een orkaan en nu volledig in puin ligt.

De geboren Sint-Maartener Marlon Beauperthuy kon alleen maar toekijken toen de verwoestende orkaan Irma over het eiland raasde. Vanuit zijn reisbureau in Weesp keek hij ljidzaam toe hoe zijn thuiseiland aan puin werd geblazen. Zijn familie en vrienden op Sint Maarten moesten zich op dat moment schuilhouden.

Nu, enkele maanden later, zijn zijn ouders eventjes in Nederland. Om hen wat rust te gunnen en kerst te laten vieren met de kleinkinderen, heeft Marlon zijn vader en moeder laten overvliegen. "Het voelt goed om een tijdje weg te zijn van Sint-Maarten", vertellen de twee voor de camera van NH Nieuws. "Deze orkaan was een monster. We hebben drie zware maanden achter de rug zonder elektriciteit."

Trots

Marlon veranderde zijn reisbureau meteen in een crisiscentrum toen Irma nog op volle kracht actief was. Hij ging meteen aan de slag voor hulpgoederen en zorgde dat veel bewoners in contact kwamen met hun familieleden. Het is zijn moeder natuurlijk niet ontgaan: "We zijn erg trots op Marlon. Als ik bijvoorbeeld naar de supermarkt ga, dan spreken mensen me aan: 'We hoorden dat je zoon vermisten wist te traceren'."