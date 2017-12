Kerstdiner bij wegrestaurant loopt uit op vechtpartij

HOOFDDORP - Een kerstetentje in hotel Van der Valk langs de A4 bij Hoofddorp is gisteravond op een vechtpartij uitgelopen. Gasten van twee tafels kregen het met elkaar aan de stok, waarna het verder uit de hand liep bij het toetje.

Tijdens het nagerecht kwam het tot een vechtpartij waarbij onder meer glaswerk sneuvelde, vertelt een omstander aan NH Nieuws. De politie en marechaussee kwamen in groten getale naar het restaurant om de rust weer terug te brengen. Ook meerdere ambulances werden opgeroepen.

Het is nog onduidelijk of er mensen gewond zijn geraakt en of er arrestaties zijn verricht.