Op zoek naar een nieuwe sociale huurwoning? Trek daar maar een paar jaar voor uit

HOORN - Huurders zijn gemiddeld 28 maanden lang op zoek naar een nieuwe woning. Dat blijkt uit een onderzoek van NH Nieuws, in samenwerking met de NOS en alle andere regionale omroepen.

In totaal deelden 100 Noord-Hollanders hun ervaringen wat betreft hun zoektocht naar een huur- of koopwoning. Van deze deelnemers is 30 procent op zoek naar een nieuwe huurwoning. Uit het onderzoek blijkt dat de zoektijd voor een sociale huurwoning 33 maanden is en voor een vrije sectorwoning 16 maanden. Kopers doen er volgens het onderzoek nog korter over: gemiddeld 14 maanden.

Petitie

In Hoorn worden de zoektijden voor woningen nog langer ervaren. Een van de deelnemers van het onderzoek, Lydia Nooij uit Hoorn, is onlangs een petitie gestart voor meer betaalbare woningen in die stad. Volgens Lydia kan het jaren duren voordat je in aanmerking komt voor een sociale huurwoning, verder zijn er weinig andere betaalbare woonruimten in Hoorn.

Ze wil de gemeente, door middel van haar petitie, vragen meer sociale huurwoningen te bouwen en daarnaast de parkeernorm in de binnenstad te versoepelen. Door de parkeernorm te versoepelen kunnen pandeigenaren woonruimte verhuren zonder dat daar per se een parkeervergunning bij moet.

Flatwoning of rijtjeshuis

Uit het onderzoek blijkt verder dat huurders vooral zoeken naar een flatwoning of rijtjeshuis. De interesse van kopers is redelijk gelijk verdeeld over verschillende typen woningen: iets meer mensen zoeken een vrijstaande woning dan een twee-onder- een-kap, een rijtjeshuis of een appartement.