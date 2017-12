Deel dit artikel:











Leeg schilderij van koning ook in Amsterdam te bewonderen Foto: RVD/ Frank van Beek

AMSTERDAM - (AT5) Wie gisteren goed heeft opgelet tijdens de kersttoespraak van koning Willem-Alexander, is het wellicht opgevallen dat er een leeg schilderij aan de muur hing. Vandaag blijkt dat het schilderij tachtigduizend euro waard is en ook in het Stedelijk Museum in Amsterdam te zien is.

Dat vertelt kunstkenner Willem Baars tegen RTL Nieuws. Het gaat om een werk van de Nederlandse kunstenaar Ad Dekkers. "Het werk heet: Vierkant met Sector. Het komt uit 1968. Het is een wit vlak met een zaagsnede." Er zijn vier identieke exemplaren en een daarvan hangt in het Stedelijk Museum. "Het is vergelijkbaar met Piet Mondriaan", stelt Baars. "Door de zaagsnede weet Dekkers met minimale middelen een maximaal effect te krijgen. Het is een prachtig werk." Prinses Beatrix heeft het werk als huwelijkscadeau aan de koning gegeven. Zij heeft er overigens 'veel minder' dan tachtigduizend euro voor betaald, omdat de prijzen de laatste jaren pas flink zijn gestegen. Het lege schilderij leidde tot verbazing bij kijkers van de kersttoespraak.