Kerstcross krijgt 2.000 wandelaars en hardlopers in beweging: "Tweede Kerstdag moet een feestje zijn"

SPANBROEK - Terwijl de meeste mensen aan het uitbuiken zijn van Eerste Kerstdag, wordt er in de gemeente Opmeer alweer fanatiek gesport. Zo'n 2.000 hardlopers en wandelaars kwamen naar de start van de Kerstcross Opmeer, waar verschillende afstanden konden worden afgelegd.

De allerkleinsten waren het eerst aan de beurt vanmorgen. Na een goede warming-up met de Kerstman begonnen zij aan hun 800 meter rond de voetbalvelden van VVS '46. Voor iedereen lag bij de finish een lintje klaar.

"De volle buik moet er weer even af en de alcohol er weer een beetje uit. Ja dan is dit een prachtige gelegenheid", vertelt Ruud Beerepoot van de Kerstcross. Veel van de deelnemers hebben gisteravond nog flink getafeld. "Ja we hebben gegourmet", vertelt een meisje. En ze denkt dat het wel goed is voor de prestaties. "Er zit veel ijzer in he", lacht ze. Ze is niet de enige. Veel deelnemers hebben van de hete plaat gegeten gisteren.

'Goed voor je'

Maar het is niet alleen maar gezelligheid rond de voetbalvelden en de boerenakkers van Spanbroek. Er lopen ook veel fanatiekelingen mee. "Ik doe mee omdat ik het lekker vind", vertelt één van de jonge hardlopers. "Het is onwijs goed voor je conditie."

"Ik hoor zelf ook wel bij de fanatiekelingen", vertelt Ruud Beerepoot. "We gaan ook voor de prestatie. Maar het plezier staat voorop. Het gaat er om dat mensen genieten. Tweede Kerstdag moet een feestje zijn!"