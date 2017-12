Getuige van geweld en oproer in Zaandam: "Ik zie dit voor het eerst in m'n leven"

ZAANDAM - De groep van driehonderd à vierhonderd Eritreeërs die afgelopen nacht door zo'n tachtig agenten met harde hand door Zaandam werd begeleid naar het station, heeft een flinke indruk achtergelaten in de stad.

De Eritreeërs waren vanuit heel Europa bijeengekomen om een optreden van een voor hen bekende band bij te wonen in Partycentrum Sade aan de Mahoniehout in Zaandam. Daar ging het fout, toen er meer dan twee keer zoveel feestgangers dan verwacht in het zalencentrum werden toegelaten.

Toen de beveiligers het feest vanwege verschillende vechtpartijen in de zaal wilde beëindigen en de aanwezigen naar buiten stuurden, werden zij bekogeld met stoelen en flessen. De politie die er vervolgens buiten aan te pas kwam, werd ook bekogeld, onder andere met stenen.

Met harde hand werden de honderden Eritreeërs vervolgens door de stad naar het station geleid. Hierbij werden honden en wapenstokken ingezet. Uiteindelijk werden drie mannen van 22 (Duitsland), 28 (Heiloo) en 29 jaar (Hoorn) gearresteerd. Zij zitten nog steeds vast. Er zijn geen ernstige gewonden gevallen.

'Nog nooit gezien'

Een getuige die de agenten en Eritreeërs voorbij zag gaan, reageert beduusd: "Ik kom net van uitgaan en ik zie ineens honderd agenten lopen achter honderd Somaliërs aan ofzo. Ik weet niet wat het is. Ik zie dit voor het eerst in mijn leven. Overal politiemensen."

Nadat de Eritreeërs vanochtend op de trein richting Amsterdam werden gezet, hetgeen volgens Prorail nog veel overlast verzorgde, keerde de rust in Zaandam weer terug.

Vergunning

De lokale Partij voor de Ouderen en Veiligheid (POV) heeft vandaag laten weten dat wat hen betreft de vergunning van Partycentrum Sade wordt ingetrokken. De POV pleitte hier afgelopen zomer al voor, aangezien er meerdere geweldsvoorvallen in en rond het zalencentrum hadden plaatsgevonden. Toen werd dit voorstel in augustus door het Zaandamse college nog afgewezen.

