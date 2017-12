Deel dit artikel:











Festivalganger ontvoerd bij station Amsterdam Sloterdijk Foto: AT5

AMSTERDAM - (AT5) Een man die net een festival in Amsterdam-Westpoort had bezocht is deze zomer ontvoerd bij station Amsterdam Sloterdijk.

Dat gebeurde in de nacht van zaterdag 5 augustus op zondag 6 augustus. Het slachtoffer zocht een taxi naar huis. Twee mannen in een auto boden hem een rit aan, maar duwden hem vervolgens met geweld de auto in. Daar bleek nog een derde man te zitten. De festivalganger werd in de auto bedreigd. Uiteindelijk hebben de ontvoerders zijn pinpas gestolen en hem op de Heemstedestraat uit de auto gezet. De politie heeft in het AT5-programma Bureau 020 beelden vrijgegeven van één van de drie daders. Hij is vastgelegd toen hij met de bankpas van het slachtoffer pinde bij een pinautomaat. Wie de ontvoerder herkent, wordt gevraagd zich bij de politie te melden.