Monumentale boerderij brandt volledig af

HEEMSKERK - Een grote brand heeft er vannacht voor gezorgd dat een oude leegstaande stolpboerderij aan de Zuidermaatweg in Heemskerk volledig verloren is gegaan.

De brand werd even na 03.00 uur ontdekt. Bij aankomst van de hulpdiensten stond de boerderij al helemaal in brand. Bluswerkzaamheden mochten niet baten.

Toen de brand meester was, was er niet veel meer van de monumentale boerderij over behalve enkele muren. De boerderij stond op de nominatie om gesloopt te worden. Op 19 december maakte de gemeente haar plannen bekend om de boerderij te vervangen door eenzelfde witte stolpboerderij, zodat het dorpszicht behouden zou blijven voor Heemskerk.

De formele aanvraag voor de nieuwbouw moest half december nog worden ingediend.

Zo zag de boerderij eruit voor de brand