Automobilisten rijden vrouw in brommobiel klem op snelweg

AMSTERDAM - Een bejaarde vrouw heeft gisteravond in haar invalidenwagentje voor gevaarlijke situaties gezorgd op de A1 bij Amsterdam. Gelukkig wisten andere weggebruikers haar veilig naar een tankstation te begeleiden, volgens de politie met gevaar voor eigen leven.

De vrouw reed met een slakkengangetje over de snelweg in haar brommobiel die maximaal 45 kilometer per uur mag rijden. Andere weggebruikers zagen haar en reden haar klem. Zij begeleidden de vrouw via de vluchtstrook naar het tankstation.

Politie Hoofdwegen twitterde gisteravond: "Driving home for Christmas? Maar dan niet met je brommobiel over de A1 svp." Verder prees het team de bestuurders die ingrepen. "Hulde aan deze mensen, die erger wisten te voorkomen met gevaar voor eigen leven."

Een van de redders retweet: "Ach... Ze dacht ik neem de kortste weg terug...en zag plots iedereen voorbij racen... Geen mobieltje bij zich in hulp in te schakelen, arm mens."