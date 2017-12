Rellende Eritreeërs zetten Zaandam op z'n kop

ZAANDAM - Een zalencentrum in Zaandam met daarin driehonderd tot vierhonderd Eritreeërs is afgelopen nacht rond 04.00 uur ontruimd. Dat ging gepaard met meerdere vechtpartijen en er moest zelfs een politiehelikopter worden ingezet.

De Eritreeërs zouden vanuit heel Europa bijeen zijn gekomen in het zalencentrum aan de Grenehout voor een concert van een voor hen bekende band. Volgens de aanwezige operationeel coördinator van de politie werd er in eerste instantie 150 man verwacht, maar waren er uiteindelijk minstens twee keer zo veel mensen bij het concert aanwezig.

Toen de beveiliging de Eritreeërs vroeg de zaal te verlaten werden zij bekogeld met flessen. Ook zouden leden van de groep gedreigd hebben vuurwapens te gebruiken. Uiteindelijk zijn er drie mannen van 22 (Duitsland), 28 (Heiloo) en 29 jaar (Hoorn) aangehouden voor openlijke geweldpleging en overgebracht naar het politiebureau voor verhoor.

Wachten op station

Uiteindelijk is de hele hal ontruimd en is de groep door de politie naar het station begeleid. Daar moesten ze nog lang wachten, omdat de eerste trein pas rond 07.00 uur vertrekt op Tweede Kerstdag. Op Twitter laat ProRail vanochtend weten dat de politie 'een groep rellende jeugd' naar Amsterdam laat reizen. Volgens de spoorwegbeheerder veroorzaken ze oponthoud voor de treinen die vanaf Zaandam vertrekken.

Een woordvoerder van de politie Noord-Holland wil nog niks kwijt over de situatie, behalve dat er vannacht een melding is binnengekomen van een groep die zich 'vervelend en onrustig gedroeg'. In totaal was er vannacht 80 man aan politieagenten op de been.