Automobilist op de vlucht rijdt zich klem in weiland

CALLANTSOOG - De politie heeft vanmiddag in het dorp Groote Keeten een automobilist aangehouden die kort daarvoor in Callantsoog op de vlucht was geslagen.

Agenten die de man over de Duinweg in Callantsoog zagen rijden, wisten dat zijn rijbewijs ongeldig was verklaard, schrijft de politie Schagen op Facebook. Ze gingen achter hem aan en gaven hem een stopteken.

Dat negeerde hij echter, en ging er met hoge snelheid vandoor. In een poging de agenten af te schudden, reed de man een weiland langs de Rietweg in Groote Keeten in. Toen hij een slootje op z'n weg tegenkwam, stapte hij uit en zette z'n vluchtpoging te voet verder.

Politiehelikopter

De politie zette daarom een zoekactie op touw, waarbij ook vanuit de politiehelikopter naar de verdachte werd gespeurd. Kort daarna werd hij op het Sandepark aangehouden.

Het rijden zonder rijbewijs bleek niet het enige strafbare feit waaraan hij zich schuldig had gemaakt: hij had ook kleine hoeveelheid harddrugs bij zich. Zowel de auto als de drugs zijn in beslag genomen.