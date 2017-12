Limmense zoekt gezelschap voor kerstdis na ziekmelding vriendin: "Koffie of thee met iets lekkers toe"

LIMMEN - Het zal je maar gebeuren: heb je al je boodschappen voor het kerstdiner in huis, belt je enige gast voor het kerstdiner af omdat ze ziek op bed ligt. Het overkwam Vera van Zutphen (65) uit Limmen, die daarom nu één of twee willekeurige mensen zoekt om haar vanavond tijdens de kerstdis te vergezellen.

De afspraak met haar vriendin stond al een tijdje, vertelt de Limmense tegen NH Nieuws. "Maar ze is ziek geworden, niet ernstig, maar ze heeft koorts." Van te voren hadden ze afgesproken niet te uitbundig te dineren. "Ze wilde het graag simpel houden, het mocht niet overdadig zijn."



Ondanks die afspraak, kom je vanavond bij Vera helemaal niets te kort. "Champignonsoep vooraf, als hoofdgerecht een groenteschotel met zoete aardappel uit de oven en koffie of thee met iets lekkers toe", somt ze de gangen van haar kerstmenu op.

Lijkt het je gezellig om vanavond bij Vera langs te gaan voor een leuk gesprek en een heerlijk kerstdiner? Neem dan contact op met NH via internet@nhmedia.nl of 06-30093003 en wij brengen je met haar in contact.