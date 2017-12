Duitser (25) vermist, auto met draaiende motor aangetroffen in Bijlmer

AMSTERDAM - De 25-jarige Duitser Torge Hansen wordt sinds een dag vermist. Hij werd gisteren voor een Amsterdams hostel aan de Hogehilweg afgezet, maar vandaag bleek dat hij de nacht daar niet heeft doorgebracht.

Zijn auto werd later wel teruggevonden. Die stond - met draaiende motor en openstaand portier - ergens in de Bijlmer. Van Hansen ontbreekt echter ieder spoor.

Hansen is 1,65 meter lang, heeft donkere ogen en donker haar. Hij spreekt Duits en loopt mank. Wie meer informatie heeft over zijn vermissing of verblijfplaats, wordt verzocht contact op te nemen met de politie op 0800-6070.