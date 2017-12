Deel dit artikel:











Voorbereiding kerstdiner Grote Kerk Beverwijk in volle gang Foto: NH Nieuws

BEVERWIJK - Maar liefst 49 mensen worden er vanavond om 18.00 uur in de Grote Kerk in Beverwijk verwacht. Allemaal mensen die er om uiteenlopende redenen voor kiezen hun kerstdiner vanavond in de kerk te nuttigen. De verwachtingen zijn hooggespannen: er wordt namelijk een vijfgangendiner geserveerd.

Vijf vrijwilligers zwoegen al de hele dag in de keuken van de Grote Kerk om het diner op tijd af te krijgen voor de gasten arriveren. Het gaat om een salade vooraf, gevolgd door paddenstoelensoep, huisgemaakte paté met aardappelpuree, een hapje van bladerdeeg en tot slot hebben de bezoekers keuze uit een aan breed assortiment toetjes. De mensen die gekozen hebben om aan te schuiven doen een vrijwillige bijdrage voor het diner. Drankjes dienen wel te worden afgerekend. "Mensen die komen kunnen zelf een instrument meenemen om muziek op te spelen, maar ze kunnen ook een gedicht voordragen wanneer ze dat willen", aldus Bert Kisjes, beheerder van De Grote Kerk.