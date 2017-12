Machinistenvakbond haalt uit naar vuurwerkgooiers: "Het zijn idioten"

AMSTERDAM - (AT5) Wie treinen met vuurwerk bestookt, is een 'idioot' die machinisten met rust moet laten. Dat zegt Wim Eilert, bestuurder van machinistenvakbond VVMC in het AD.

Gisteravond werd een trein ter hoogte van de Houtmankade in Amsterdam bekogeld met zwaar vuurwerk. Hoewel de trein niet zwaar beschadigd is geraakt, schrok de machinist 'zich het apelazarus', aldus een woordvoerder van ProRail.

Eilert wijst de vuurwerkgooiers in het AD op de mogelijke gevolgen. "Je weet nooit wat er gebeurt als je zoiets doet. Voor hetzelfde geld trapt een machinist het gas in. Net zoals het gevaarlijk is dit bij een auto te doen, of een bus, is het gevaarlijk bij de trein.''

ProRail gaat aangifte doen naar aanleiding van het incident.