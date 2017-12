Automobilist laat gewonde fietser aan lot over na aanrijding Krommenie

KROMMENIE - De kerstgedachte was vannacht bij een 25-jarige automobilist uit Heiloo ver te zoeken. Nadat hij een fietser in Krommenie had aangereden, liet hij de man gewond achter en reed zelf door.

Dat gebeurde even na 0.30 uur op de Rosariumlaan. Agenten waren al snel aanwezig om zich te ontfermen over de 43-jarige man. Het slachtoffer was al opgevangen door bezorgde omstanders, terwijl de automobilist in geen velden of wegen te bekennen was. De fietser is door een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Na een korte zoektocht vond de politie de auto zonder bestuurder op het Blok. Iets later werd ook de 25-jarige Heilooër gevonden: hij bleek te hebben gedronken. Zijn rijbewijs is direct ingenomen en de man is meegenomen naar het bureau.

Ernstige aanrijding

Volgens getuigen reed hij voorafgaand aan het ongeluk erg hard en roekeloos. De politie beschrijft het ongeluk als een 'ernstige aanrijding' en is daarom op zoek naar mensen die iets hebben gezien. Wie een kleine grijze personenauto heeft zien rijden of het ongeluk heeft zien gebeuren, kan bellen met de politie via 0900-8844.