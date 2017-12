Deel dit artikel:











Personen gewond na ontplofte open haard in woning Bussum Foto: Inter Visual Studio

BUSSUM - Bij een incident in een woning aan de Huizerweg in Bussum zijn vanavond twee personen gewond geraakt. Volgens een politiewoordvoerder is één slachtoffer met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht nadat een open haard ontplofte.

De bewoners van het huis wilden namelijk de haard bijvullen met een gel, toen er ineens vlammen ontstonden. Een persoon is met ernstige brandwonden door de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De andere gewonde hoefde niet mee en kon ter plekke geholpen worden door een arts.