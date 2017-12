Opbrengst Serious Request ruim 5 miljoen euro

NOORD-HOLLAND - De benefietactie Serious Request van NPO 3FM heeft dit jaar ruim 5 miljoen euro opgebracht voor het Rode Kruis, om precies te zijn 5.026.144 euro.

Het bedrag is lager dan vorig jaar. De teller stond toen op kerstavond op ruim 8 miljoen euro en dat kwam vooral door de grote bijval voor de nagellakactie van het inmiddels overleden jongetje Tijn, goed voor 2,5 miljoen euro. Toen na enkele maanden de eindbalans werd opgemaakt bleek er 9,25 miljoen opgehaald.

Ook dit jaar waren er weer veel acties in Noord-Holland voor dit goede doel. Zo organiseerde Juriaan Singels uit Heerhugowaard een 'Christmas Karaoke Carpool' waarmee hij zingend geld op haalde voor Serious Request. Ook de reddingsbrigade op Callantsoog wilde een steentje bijdragen en voer in een driedaagse tocht vanuit Zwolle naar Apeldoorn om zoveel mogelijk op te halen voor het goede doel.

Het Glazen Huis stond dit jaar in Apeldoorn. De dj’s Domien Verschuuren, Angelique Houtveen en Sander Hoogendoorn gingen er maandagavond in. Onder het motto 'Breng ze weer samen' draaiden ze tegen betaling 24 uur per dag verzoeknummers.