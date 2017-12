De Ligt voelt zich verantwoordelijk voor ontslag Keizer

AMSTERDAM - Matthijs de Ligt keek met gemengde gevoelens terug op een roerige week. Hij was opgelucht vanwege de winst op Willem II (3-1), maar voelde zich schuldig over het ontslag van trainer Marcel Keizer.

"Ik vond Marcel een heel goede trainer. Als spelers hebben wij niet gebracht wat we moesten brengen. Ik voel mij ook verantwoordelijk. Wij hebben Europees niks gehaald. Dat moeten we onszelf aanrekenen. Net als de competitiestart en de bekeruitschakeling."

Over de mogelijke opvolger Ten Hag hield De Ligt zich op de vlakte. "Hij heeft het bij Utrecht wel redelijk laten zien. Bayern Munchen 2 getraind. Het is nog niet rond, dus we zien wel wat op ons afkomt."