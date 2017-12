Deel dit artikel:











Justin Kluivert wil titel en oranje in 2018

AMSTERDAM - Justin Kluivert was opnieuw belangrijk voor Ajax. In de thuiswedstrijd tegen Willem II schoot hij de gelijkmaker tegen de touwen. "Die zat er lekker in ja."

Net als een paar keer eerder dit seizoen dribbelde Kluivert van de linkerkant naar binnen om met rechts doeltreffend uit te halen. "Daar wil ik wel een handelsmerk van maken. Het is bijna gegarandeerd een goals als je dit heel vaak oefent. Kijk maar naar Robben", aldus Kluivert die deze week schrok van het ontslag van Marcel Keizer. "Ik vond het jammer. Het gebeurt niet elke dag. Ik ga hem nog een berichtje sturen." Na de goal van Kluivert scoorde Dolberg en Neres ook nog voor de Amsterdammers. Daarmee bleef de achterstand op koploper PSV vijf punten. "In het nieuwe jaar wil ik de titel en oranje halen."