Van der Voort moet vriend verslaan om kwartfinale te halen

PURMEREND - Darter Vincent van der Voort neemt het woensdagavond in Londen in de derde ronde op tegen Raymond van Barneveld. De winnaar van het vriendenduel plaatst zich voor de kwartfinale.

De Purmerender speelde overtuigend in de eerste twee rondes en zonder setverlies bereikte hij de derde ronde. Hoewel de kerstdagen zorgen voor een onderbreking van het toernooi, blijft Van der Voort gewoon doortrainen. "Ik ben in Londen gebleven met mijn familie. Hier word ik ook behandeld aan mijn rug en kan gewoon lekker trainen."



Barney niet gezien

Van der Voort heeft het duel van 'Barney' met Kyle Anderson niet bekeken. "Daarvoor moest ik een café bezoeken en dat leek mij niet ideaal." De twee darters zijn al jaren vrienden en dat zorgt wel voor zenuwen bij Van der Voort. "Hij weet wat ik kan en ik weet hij kan. Je kent elkaar door en door en je speelt al jaren tegen en met elkaar."



Over zijn vorm is Van der Voort meer dan tevreden. "Nog geen set verloren, de gemiddelden zijn hoog en het voelt allemaal lekker", sprak hij vol vertrouwen. Toch heeft Van der Voort geen goede statistiek tegen Van Barneveld. Op televisietoernooien is de Hagenees vaak de bovenliggende speler in duel met de Noord-Hollander.



Woensdagavond spelen Van der Voort en Van Barneveld de tweede partij van de avond in Alexandra Palace.