Castricummer schrijft brief aan Albert Heijn: "Moet je echt met kerst open zijn?"

CASTRICUM - De grotere winkels zijn vaak met de kerstdagen open. Dat is prettig voor veel mensen die nog snel inkopen willen doen of helemaal niks met de feestdagen hebben. Toch is niet iedereen daar blij mee. Castricummer Mirko Carton schreef daarom een open brief aan de Albert Heijn.

Carton vraagt daarin om de beslissing om ook op eerste kerstdag open te zijn terug te trekken. "Op eerste kerstdag kunnen mensen gezellig samen zijn en daarom is het jammer dat de winkels dan toch open zijn." Hij beseft wel dat het voor iedereen een eigen keuze is om de deuren te openen. Steun van kleine ondernemingen

De kleine ondernemingen in de buurt steunen de oproep. Ze vrezen dat ook zij straks elke dag open moeten zijn, omdat ze afhankelijk worden van de grote publiekstrekkers. "Alle mensen die morgen komen winkelen kunnen niet meer langs mijn winkel komen, omdat ik aan het kerstdiner zit met de familie. Als je tegenwoordig de hele week boodschappen kan doen, ook op zondag, moet je dan ook echt nog op kerst open zijn?", vraagt bloemiste Belinda Kaandorp zich af. De Albert Heijn in Castricum heeft inmiddels laten weten contact met Mirko Carton op te nemen.