Auto crasht in sloot: twee personen gewond Foto: Maurice Amoureus Foto: Maurice Amoureus

SCHOORL - Een auto is vanmiddag over de kop geslagen en in een sloot beland op de N9 bij Schoorl. Twee inzittenden van het voertuig zijn bij het ongeval gewond geraakt.

Een getuige weet te melden dat de slachtoffers door een ambulance zijn meegenomen naar het ziekenhuis. Het is niet bekend hoe de chauffeur de macht over het stuur is verloren. Een bergingsdienst heeft het voertuig uit het water getakeld en meegenomen om te bergen.