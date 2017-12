Hoe is het met.... Urta Rozenstruik

AMSTERDAM - In de rubriek 'Hoe is het met...' gaan we op zoek naar bekende sporters uit het verleden. Deze week Urta Rozenstruik (op de foto rechts), die de overstap maakte van atletiek naar bobsleeën: "Wat bezielt je.. ja dat dacht ik toen ik eraan begon."

Veel bobsleeërs beginnen hun carrière als atleet, zo ook Rozenstruik. Ze heeft zelfs een bronzen medaille veroverd op de nationale indoorkampioenschappen 60 meter sprint in Gent. Twee jaar later koos ze toch voor een totaal andere richting. "Ik deed aan atletiek en werd toen gevraagd om in de bobslee te gaan", vertelt de 42-jarige inwoner van Amsterdam. Zo'n overstap komt dus wel vaker voor, maar dat neemt niet weg dat het een opvallende carrièreswitch is. "Wat bezielt je.. ja dat dacht ik ook toen ik eraan begon. Uiteindelijk was het zo leuk. De adrenaline, entourage en de sport zorgden gewoon voor een hele mooie tijd."

Winkelkarretje

In 2009 bracht Rozenstruik haar tweede kerstdag door in het Olympisch Stadion met een zelfgemaakte bobslee-constructie. Op een besneeuwde atletiekbaan gebruikte ze die om de start van het bobsleeën te oefenen. "Het was simpelweg een winkelkarretje waar we een duwkarretje van maakten met gewichten erop. Zo konden we toch trainen zonder dat we naar de trainingsbaan moesten in Harderwijk", zei Rozenstruik destijds tegen AT5.

Vertrouwen

De Surinaamse bobsleester was remmer in de tweemansbob. "Dat betekent dat je de slee moet starten en afremmen, maar tijdens de rit hoef je eigenlijk niet veel te doen. Je bent als het ware overgeleverd aan je teamgenoot. Dat is spannend, maar bang hoef je niet te zijn." Tijdens de afdaling is Rozenstruik dus passagier, maar wel met een opdracht. "Je hebt vertrouwen in je piloot en onderweg ben je informatie aan het verzamelen. Je voelt hoe je door de bochten gaat en je merkt wel eens dat je een tik krijgt die je niet hoort te krijgen", vertelt Rozenstruik.

Turijn

In 2006 kwalificeerde Nederland zich met twee vrouwenbobs voor de winterspelen in Turijn. In de eerste run was Rozenstruik reserve en keek ze toe hoe de dames van haar team hard onderuit gingen. "Je pakt altijd de meest ideale lijn en dat is soms op het scherpst van de snede. Daardoor gaat het wel eens mis." Na vier runs eindigde Nederland op een elfde plaats, terwijl in de top zes eindigen het doel was.

Coach

Tegenwoordig bobt Rozenstruik soms nog voor haar plezier, maar heeft ze ook een andere rol in het bobsleeën op zich genomen. Voor atletiek idem dito. "Ik coach en begeleid nog altijd mannen en vrouwen in de bob. Daarnaast coach ik ook bij atletiek in Amsterdam en op Tweede Kerstdag ben ik weer gewoon in het Olympisch Stadion, net als in 2009"



Kortom, het gaat super met Urta Rozenstruik.



