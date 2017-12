Geen tondeuses maar vuurpijlen bij kapper Cor

HEEMSKERK - Al sinds jaar en dag kunnen Heemskerkers bij kapper Cor terecht voor permanentjes en een goede knipbeurt. Maar elk jaar rond deze tijd verbouwt de Heemskerkse kapper Cor zijn complete zaak.

Zaterdag konden de laatste klanten hun haar laten knippen, maar vandaag is het hele roer om. De kappersstoelen en wastafels heeft Cor Zonneveld uit zijn zaak gehaald, en omgetoverd tot een vuurwerkverkoop. "Wij zijn volgens mij de enige kapper in Nederland die vuurwerk verkoopt," aldus Cor.

Drie generaties Zonneveld gingen Cor voor als kapper, maar 48 jaar geleden besloot hij om tijdens de laatste dagen van het jaar een zakcentje bij te verdienen met de verkoop van vuurwerk: "Als klein kind was ik al vuurtjes steken en met een spijker op een bel kruit slaan. Dus ik denk dat er bij mij geen bloed in mijn aderen stroomt, maar kruit."

Goede sfeer

En niet zonder succes. Elk jaar kunnen Heemskerkers bij kapper Cor terecht voor hun vuurwerkinkopen. "De sfeer is goed in de zaak, je krijgt een oliebolletje aangeboden. Het is gewoon perfect," zegt een inwoner van Heemskerk.

Cor is inmiddels 65, maar zijn opvolger staat al klaar. Zijn zoon Martijn staat te popelen om het stokje over te nemen: "Dat is wel de bedoeling. Zolang het vuurwerk nog bestaat, wil ik er nog wel mee doorgaan."

Vanaf donderdag 28 december mag er weer vuurwerk worden gekocht.