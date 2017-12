Kluivert en Neres nemen Ajax bij de hand na rust

AMSTERDAM - Dankzij een sterk laatste half uur heeft Ajax thuis gewonnen van Willem II. Onder interim-trainer Michael Reiziger werd het 3-1 door doelpunten van Justin Kluivert, Kasper Dolberg en David Neres.

Ajax begon uitstekend. Dat leidde in het eerste half uur tot een hoop mogelijkheden. Het had ook 1-0 moeten worden, maar Donny van de Beek schoot alleen voor doelman Mattijs Branderhorst over.

Onana getest

Willem II kwam er in de laatste tien minuten voor rust een paar keer gevaarlijk uit. André Onana moest reddend optreden op een schot van Ismail Azzaoui nadat hij zelf de bal had ingeleverd. Klaas-Jan Huntelaar stond toen niet meer in het veld. De spits kreeg de voorkeur boven Dolberg, maar hij raakte na ruim een half uur geblesseerd.

Ajax komt snel terug

In de 53e minuut kwamen de bezoekers zelfs op voorsprong. Fran Sol werd vrij gelaten bij een voorzet Konstantinos Tsimikas en schoot raak: 0-1. Het was het teken voor de Amsterdammers om nadrukkelijker de aanval te zoeken. Neres werd een strafschop onthouden door scheidsrechter Jeroen Manshot, maar snel daarna schoot Kluivert Ajax op prachtige wijze naast Willem II. De linksbuiten kwam naar binnen en vond met een hard schot de rechterkruising (foto).

Neres staat op

De thuisploeg bleef daarna aandringen. Ruim een kwartier voor tijd maakte Dolberg dan ook de bevrijdende 2-1. Na een knappe actie van Neres op de achterlijn tikte de Deen simpel binnen. Even later bekroonde de Braziliaan zijn goede tweede helft met de 3-1. De rechtsbuiten mocht door vanuit buitenspelpositie en schoot beheerst binnen. Invaller Siem de Jong tekende met een hakje voor de assist.

Aan het einde van 2017 is de achterstand op koploper PSV vijf punten. Op 21 januari vervolgt Ajax de competitie met de klassieker tegen Feyenoord.