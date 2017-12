Vader doodgestoken Nick Bood (16) schrijft emotioneel kerstbericht: "Voor mij gewoon een kutfeest"

ZAANDAM - Zaandammer Dirk Jan Bood heeft een hartverscheurende boodschap gedeeld over zijn overleden zoon Nick. De 16-jarige jongen werd dit jaar op 29 april doodgestoken op de Prins Hendrikkade in Zaandam. Voor zijn vader wordt het nu de eerste kerst zonder zijn grootste vriend: "Kan de pijn verzacht worden?"

Dat schrijft Bood vandaag op zijn Facebookpagina. "Vandaag begint de ellende. Wat voor de meesten een feest is om naar uit te kijken, is voor mij gewoon een kutfeest. Ik heb er totaal geen zin in", begint Dirk Jan zijn bericht. "Ik mis hem elke minuut. Kan daar niet wat tegen gedaan worden?"

Steun

In de post bedankt Bood iedereen voor alle steun en lieve berichten die hij krijgt. "Het steunt ons echt. Laten we toch proberen om ons er doorheen te worstelen. Met familie en vrienden moet dat lukken."

Nick Bood werd in het laatste weekend van april midden in het uitgangsgebied in Zaandam neergestoken. Hij overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Inmiddels zijn er twee verdachten van 16 en 18 jaar opgepakt door de politie. Zij staan op 18 en 22 januari terecht.

"Nick, ik hou verschrikkelijk veel van jou. Ik mis je", besluit Bood zijn emotionele bericht.