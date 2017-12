Middelvinger voor agente na zelfmoord op het spoor: "Fuck you, ik moet m'n trein halen"

AMSTERDAM - Afgesloten perrons en uitgevallen treinen: bij (poging tot) zelfmoord op het spoor is vertraging vaak onvermijdelijk. Maar wie denkt dat treinreizigers altijd begripvol reageren op die omstandigheden, heeft het mis.

Dat blijkt uit het relaas van een agente van de Amsterdamse politie-eenheid Overtoomse Sluis. Zij beschrijft hoe ze na een suïcide op het spoor werd opgeroepen om assistentie te verlenen. De betrokken agenten spreken met getuigen, creëeren een afzetting met politielint en houden mensen op afstand. Althans, dat is de bedoeling.

Waar de meeste forensen de afzetting respecteren en in sommige gevallen na enig aandringen een andere manier zoeken om hun eindbestemming te bereiken, wringen sommige reizigers zich 'door ons lintje heen om alsnog de trein te kunnen pakken', schrijft agente in haar blog. "Mevrouw, het maakt me niet uit, ik moet naar m'n werk."

Politielint

Toch valt die reactie nog mee, zo blijkt korte tijd later als ook een andere vrouw het politielint en de agente negeert en de trap oploopt. "Zij loopt naar boven en ik roep nogmaals naar de reizigers dat het perron gesloten is, er geen trein rijdt en dat zij het perron niet kunnen betreden", schrijft de agente.

De vrouw heeft er geen boodschap aan. "Wat nou niet rijden? Ik moet m'n trein halen", werpt ze de agente voor de voeten. Als de agente nogmaals uitlegt dat er door een suïcidepoging geen trein rijdt, barst de bom.

Vreselijke ziekte

"Fuck you!", roept ze terwijl ze haar middelvinger opsteekt. "Om dit gedrag en haar houding te versterken roept zij de meest vreselijke ziekte die er bestaat en baant zich een weg naar beneden", vult de agente aan. De agente wil de vrouw aanhouden, maar ziet daar door het gebrek aan beschikbare collega's van af en laat haar haar weg vervolgen.

Wel heeft ze nog een boodschap voor de vrouw. "Maar beseft u de eerstvolgende keer dat u met de trein gaat reizen, dat er ook mensen zijn die zich niet druk konden maken om op tijd op hun werk te zijn. Dat zij met hele andere gedachten rondliepen en geen enkele andere uitweg zagen."

Hulpsite

In Nederland hebben naar schatting een half miljoen mensen suïcidale gedachten. Een van de organisaties die zich bezighoudt met hulp aan mensen die nadenken over zelfmoord is 113Online. Deze online-hulporganisatie heeft ook een telefonische hulplijn: 0900 0113. Mensen kunnen daar anoniem en vertrouwelijk terecht. Ook biedt de website veel informatie en achtergronden over suïcidale gedachten en gevoelens.