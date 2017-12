Patricia Paay: "Zélf seksfilmpje verspreid? Grootste onzin ever!"

AMSTERDAM - (AT5) Er is weer commotie rond het seksfilmpje van Patricia Paay dat begin dit jaar openbaar werd. Volgens tijdschrift Panorama verspreidde de BN'er zelf de plasseksbeelden. Paay ontkent dat.

Volgens Panorama vond Paay het wil kinky om zichzelf te zien in filmpjes en stuurde ze de beelden 'in een kinky bui' vervolgens naar meerdere contacten in een 'groepseksapp'. Ook Quote kent dergelijke verhalen. Paay zou regelmatig seksueel getinte beelden van haarzelf rondsturen en zelfs - ongevraagd - die van vriendinnen.

Quote noemt de affaire 'het grootste nepnieuws van 2017'. Ook omdat Paay na het uitlekken van de beelden haar buurman beschuldigde van het verspreiden van de filmpjes. Dat nam ze later terug.

Maar volgens Paay klopt er allemaal helemaal niks van. "Dit is de grootste onzin ever. En hoe dom zou het zijn als ik mijn eigen carrière van vijftig jaar zou vernietigen. Belachelijk!", zegt ze tegen Privé. "Ik heb geen flauw idee waar dit vandaan komt. De bewering dat het leek alsof het met mijn telefoon verstuurd werd klopt. Ik werd namelijk gehackt, daar heb ik ook bewijzen van. Welke zieke geest heeft bedacht dat ik dit zelf zou hebben verstuurd?"