Vijf jeugdspelers mee op trainingskamp AZ

ALKMAAR - AZ-trainer John van den Brom neemt vijf jeugdspelers mee op trainingskamp tijdens de winterstop. Het gaat om Kenzo Goudmijn (foto), Jasper Schendelaar, Thijs Oosting, Mees Hoedemakers en Jelle Duin.

Op 7 januari gaan zij mee het vliegtuig in richting Estepona. Daar zal AZ tot en met 13 januari verblijven ter voorbereiding op de tweede seizoenshelft. Vooral de naam van Kenzo Goudmijn is opvallend, want de middenvelder is pas net zestien jaar.

Ook Tijjani Reijnders is onderdeel van de selectie. Hij zal na de winterstop vast deel uit maken van het eerste. Tijdens de eerste seizoenshelft speelde Reijnders vijftien wedstrijden namens Jong AZ. Daarin scoorde de spelmaker drie keer en gaf hij vijf assists.

In totaal gaan er 29 spelers mee. Rens van Eijden en Dabney dos Santos zitten daar niet bij. Zij hebben te horen gekregen dat ze op zoek mogen naar een nieuwe club.

NH Sport doet verslag van de dagelijkse ontwikkelingen in Spanje.