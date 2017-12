Korfballers Blauw-Wit gaan nog steeds voor het hoogste

AMSTERDAM - De Korfbal League is bijna op de helft en Blauw-Wit Amsterdam valt op dit moment op de ranglijst nèt buiten de top-vier, de plekken die recht geven op deelname aan de play-offs. Toch denken de Amsterdammers in de tweede helft nog wel degelijk een rol van betekenis te gaan spelen.

"Ik korfbal niet om in de middenmoot mee te doen", zegt international Momo Stavenuiter. Trainer Barry Schep is eveneens ambitieus: "Ook al is de kans klein, we strijden keihard om kampioen van Nederland te worden."

Te kort tegen topclubs

Na de 24-29 nederlaag gisteravond tegen PKC staat de ploeg van Schep op de vijfde plaats. Van de zeven wedstrijden werden er vier gewonnen. Opvallend is dat Blauw-Wit onderuit ging tegen de drie topploegen van de league: TOP, LDODK en PKC. Schep: "Tegen die ploegen komen we nog te kort. Maar we hebben flink ingeleverd en zijn aan het bouwen. Dan hoort dit erbij. Het gaat om het einde van het seizoen en dan hopen we de strijd aan te kunnen gaan met de grote clubs."

Blauw-Wit stond afgelopen seizoen voor het eerst sinds 2001 weer in de finale om het landskampioenschap. In de Ziggodome was TOP uit Sassenheim met 22-18 te sterk.

Blauw-Wit hervat de competitie zaterdag 6 januari met de uitwedstrijd tegen een directe concurrent voor de play-offs, Fortuna.