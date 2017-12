Man mishandeld en auto vernield na mislukte straatroof bij station Weesp

WEESP - Een straatroof bij station Weesp is gisterenavond uitgemond in mishandeling van het slachtoffer en vernieling van zijn auto.

Toen agenten na een melding van een vechtpartij rond 20.30 uur bij het station aankwamen, troffen ze daar een man met een hoofdwond aan.

Hij vertelde de politie dat hij met enkele vrienden en zijn auto op de parkeerplaats naast het station stond, toen er plotseling twee jongens zijn jas en geld opeisten.

De man weigerde zijn bezittingen af te staan, waarop hij in gevecht raakte met zijn twee belagers. Tijdens dat gevecht kwamen er enkele jongeren het station uitgerend die zich op de parkeerplaats bij de twee verdachten voegden en het slachtoffer meerdere keren sloegen.

Ruit aan gort

Het slachtoffer en zijn vrienden slaagden er uiteindelijk in de auto te starten en weg te rijden. De daders zagen daarbij nog wel kans om een van de ruiten van de auto aan gort te slaan.

Er is nog niemand aangehouden, maar de politie heeft de zaak in onderzoek. Wie getuige is geweest van het geweld of meer informatie heeft over de verdachten, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie op 0900-8844 of anoniem op 0800-7000.