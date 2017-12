Hongerige biggen aangetroffen in Opmeer: "Ontsnapt uit kerststal of gedumpt?"

OPMEER - De Dierenopvang Schagen-Hollands Kroon tast in het duister over de achtergrond van twee hongerige biggetjes die afgelopen vrijdag in Opmeer op straat werden aangetroffen.

"Ze liepen daar 's avonds midden in een woonwijk", vertelt medewerkster Miranda aan NH Nieuws. "In de omgeving van de Jupiterstraat en Marsstraat. Omdat ze zich moeilijk lieten vangen, hebben buurtbewoners ze een schuurtje ingelokt."

Behalve de politie werd ook de stichting Amivedi op de hoogte gebracht van de vondst. Een oproep van die stichting, die zich inzet voor vermiste en gevonden dieren, leverde niets op. Daarom werd besloten de dieren naar de dierenopvanglocatie in Tuitjenhorn te brengen.

Eigenaar

Ook die organisatie hoopt met een oproep op Facebook de rechtmatige eigenaar te achterhalen. "Was het een fout kerstcadeautje, zijn ze ontsnapt bij een levende kerststal of zijn ze 'gewoon' gedumpt?", vraagt de organisatie zich in de post af.

"Het is speculeren", benadrukt vrijwilliger Miranda. "We weten de toedracht niet." Omdat de biggen inmiddels al drie dagen van huis zijn, acht ze de kans vrij klein dat ze uit een levende kerststal zijn ontsnapt.

Minivarken

Ze vindt het aannemelijker dat de dieren gedumpt zijn, bijvoorbeeld door iemand die ze te groot vond worden. "Mensen worden wel eens gefopt", vertelt ze. "Dan denken ze dat ze minivarken kopen, maar dan blijkt het geen minivarken te zijn."

Om te kunnen vaststellen om wat voor varkens het in dit geval gaat, neemt een arts ze binnenkort onder de loep. "We weten in ieder geval dat het om twee ongecastreerde beertjes gaat", vertelt Miranda over Chevy en Caddy, zoals ze de twee biggetjes heeft gedoopt.

Op krachten komen

De dierenopvang komt graag in contact met de eigenaar, mensen die de eigenaar kennen of getuigen die vrijdagavond in Opmeer iets verdachts hebben gezien.

De kerstdagen brengen Chevy en Caddy in ieder geval door in Tuitjenhorn, waar ze weer een beetje op krachten kunnen komen. "Ze hebben veel honger, alsof ze iets tekort zijn gekomen. Als we ze te eten geven, vallen ze direct aan."