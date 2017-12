Surfers en suppers zorgen voor recordjaar bij reddingsbrigade Wijdenes

WIJDENES - Nooit eerder hebben de vrijwilligers van Reddingstation Wijdenes het zo druk gehad als dit jaar. In de afgelopen twaalf maanden werden ze dertig keer opgeroepen door de Kustwacht of de alarmcentrale van de KNRM.

In meer dan de helft van de gevallen ging het om zoek- of reddingsoperaties, waarvan een opvallend groot deel op conto van surfers en suppers komt, zo schrijft het reddingsstation in een persbericht. Elf keer rukten de vrijwilligers uit voor mankementen aan schepen.

Drukste maand

Juni was met zeven alarmeringen de drukste maand: behalve voor een surfer in nood, waterplanten in de scheepsschroef en een dier in nood, kwamen de vrijwilligers die maand ook in actie voor een brand aan boord van een zeiljacht.

Hoewel het reddingstation begin dit jaar nog met een flink tekort aan vrijwilligers kampte, zijn er met een wervingscampagne toch voldoende verse krachten aangetrokken. Inmiddels telt het station 35 vrijwilligers, van wie er 25 voldoende getraind zijn om mee te varen op de boten.

Meer alarmeringen en meer vrijwilligers betekent ook dat de kosten van het station stijgen. Voor 2018 is naar verwachting 7.000 euro nodig. Om de begroting sluitend te krijgen, hoopt het reddingstation op nieuwe donateurs en sponsors.