Dit weer kan je verwachten met Kerstmis

NOORD-HOLLAND - Zin om tussen alle kersthapjes en borrels door even uit te waaien in het bos of op het strand? Kies dan een geschikt moment uit, want het weer is erg wisselend de komende dagen.

Laten we eens beginnen met vanavond, kerstavond dus. Dan is het erg bewolkt en valt er soms een beetje motregen, kondig NH-weerman Jan Visser aan. De temperatuur: 8 tot 9 graden.

Morgenochtend op eerste kerstdag is het in eerste instantie ook bewolkt. In de ochtend valt er wederom motregen, maar 's middags wordt het droog. Het wordt volgens hem een winderige dag. De temperatuur is 9 graden.

Stormachtig

Ook op tweede kerstdag kunnen we wat regen verwachten, maar die dag staat vooral in het teken van harde wind. Langs de kust krijgen we te maken met een harde, mogelijk zelfs stormachtige wind, vervolgt de weerman. "Met die straffe wind wordt het echt onstuimig. Wel zijn er 's middags wat opklaringen en laat de zon zich misschien heel even zien."

