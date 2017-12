LIVE NH Sport met Ajax - Willem II

AMSTERDAM - De laatste NH Sport van 2017 heeft vanmiddag als hoofdmaaltijd Ajax - Willem II. Ajax sluit een roerige week af met de thuiswedstrijd tegen de nummer veertien van de eredivisie.

Trainer Marcel Keizer haalde - net als assistenten Dennis Bergkamp en Hennie Spijkerman - de kerst net niet bij Ajax. Donderdag werd het drietal door de clubleiding op non-actief gezet. Vanmiddag mag trainer Michael Reiziger met zijn assistent Winston Bogarde een wedstrijd op de bank zitten als hoofdtrainer en na de winterstop wil Ajax verder met een nieuwe hoofdcoach. Erik ten Hag van FC Utrecht lijkt de belangrijkste kandidaat.

Ajax heeft minimaal een punt nodig om als tweede de winterstop in te gaan, maar de Amsterdammers gaan voor eigen publiek uiteraard voor de volle winst. De aftrap in de Amsterdam ArenA is om 14.30 uur en Sjors Blaauw verzorgt het wedstrijdcommentaar op NH Radio.

Schagen on Ice

Het ijsbaantje in Schagen was vorige week negatief in het nieuws omdat jongeren voor overlast zorgden, maar inmiddels is de rust weergekeerd. En om te laten horen dat het bij Schagen on Ice gewoon heel gezellig is, meldt verslaggever Samanta de Groot zich op de gladde ijzers in NH Sport vanuit Schagen. Sportclub met ballen is met kerstreces, maar verslaggever Dennis Nieuwenhuis heeft nog wel de tussenstand in het 'broodje bal-klassement'.

Verder blikken we in NH Sport terug op de overwinning van AZ op sc Heerenveen en vragen we in de rubriek Hoe is het met? aan voormalig bobsleester Urta Rozenstruik hoe het nu met haar gaat. Sportverslaggevers schuiven aan met hun belangrijkste sportnieuws van 2017. Verder het belangrijkste sport- en regionale nieuws, het weerbericht met Jan Visser en lekker veel muziek. Uiteraard besluiten we de uitzending met het laatste woord van scheidsrechter Ruud Bossen.

De laatste NH Sport van 2017 hoor je tussen 14.00 en 18.00 uur op NH Radio. Je presentator is Rob Wtenweerde.