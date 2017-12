Overvallen Alkmaars echtpaar werkte daders eigenhandig de deur uit

ALKMAAR - Het echtpaar dat gisteren in hun woning aan de Alkmaarse Reviusstraat werd overvallen, heeft de daders eigenhandig de deur uitgewerkt.

Als er rond 21.00 uur bij de woning wordt aangebeld, denkt de 71-jarige bewoner dat de krantenbezorger voor de deur staat om hem fijne feestdagen te wensen en zijn fooi te innen.

In plaats van de krantenbezorger staan er echter twee onbekende mannen voor de deur, die hem direct na het openen van de deur naar binnen duwen. Ondanks zijn hoge leeftijd besluit de man niet aan de snode plannen van zijn belagers mee te werken en gaat met hen in gevecht.

Naar buiten geduwd

Tijdens die worsteling roept hij de hulp van zijn vrouw in. Met z'n tweeën duwen ze de mannen naar buiten, waarna de de overvallers ervandoor gaan. Ook een derde man, die op de uitkijk had gestaan, slaat op de vlucht.

Door het dappere verweer van het echtpaar hebben de overvallers niets buitgemaakt. Wel zijn de slachtoffers tijdens de worsteling lichtgewond geraakt.

Vlassig baardje

Direct na de overval heeft de politie de buurt uitgekamd. Bovendien werden Alkmaarders via Burgernet opgeroepen uit te kijken naar de drie daders. Een van de overvallers is ongeveer 20 jaar oud, heeft een vlassig baardje en is vrijwel geheel in het blauw gekleed, aldus de melding.

De zoekslag heeft niets opgeleverd, net als de oproep. Wie getuige is geweest of meer informatie heeft over de daders, wordt verzocht contact op te nemen met de politie op 0900-8844 of anoniem op 0800-7000.