Vanavond alsnog kerstverlichting tussen Alkmaarse peeskamers Foto: Google Streetview

ALKMAAR - Terwijl de hele provincie inmiddels in kerstsferen is gehuld, is er op de Alkmaarse Achterdam nog weinig van de feestdagen te merken. Daar komt vanavond verandering in, want ook in de beroemde sekswerkerssteeg wordt dan kerstverlichting opgehangen.

De wens om het gebied in de Alkmaarse binnenstad rond de feestdagen te versieren, bestaat al veel langer. De gemeente vindt het gebied echter niet representatief genoeg om kerstverlichting op te hangen.



Lees ook: Alkmaarse sekswerkers mogen geen kerstverlichting ophangen Toen de exploitanten vijf jaar geleden het heft in eigen hand namen, werden ze teruggefloten. Ze hadden niet de juiste vergunning om kerstverlichting tussen de peeskamers op te hangen. Ook toen de VVD het gebrek aan decoratie onlangs aan de kaak stelde, hield de gemeente z'n poot stijf. 'Geen winkelstraat'

"Ze vinden dat het geen winkelstraat is. En sfeerverlichting is ook een beetje ongepast en niet gewenst op de Achterdam. Erg jammer, en toch ook wel een beetje onbegrijpelijk, zei exploitant Kees van Ojen onlangs tegen NH Nieuws. Lees ook: Toch nog kerst op Alkmaarse Achterdam Om ook de prostituees een mooie kerstte bezorgen, brengt een groep actieve Alkmaarders daarom vanavond de kerstsfeer naar de Achterdam. Onder begeleiding van livemuziek togen ze met kerstbomen, nepsneeuw en glühwein naar de rosse buurt om een klein feestje te bouwen en de bekende rode lampen aan te vullen met maagdelijk wit licht.